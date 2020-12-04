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فيتش: شركات تشيلي ستشهد تعافيا في الإيرادات في 2021

واشنطن - د ب أ
نشر في: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 11:58 م | آخر تحديث: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 11:58 م

قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني في تقرير اليوم الخميس، إن الشركات في تشيلي، والتي صنفتها الوكالة، ستشهد زيادة 20٪ في مؤشر الأرباح قبل حساب الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء وإعادة الهيكلة أو تكاليف الإيجار، في عام 2021، بعد تراجعها بنحو 13٪ في عامي 2019 و2020.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء إن فيتش تتوقع أن ينمو اقتصاد تشيلي بنسبة 5ر4 % في عام 2021، مقابل 8ر5% في 2020.

وأوضحت وكالة التصنيف العالمية أن التوصل إلى اكتشاف مبكر للقاح ضد فيروس كورونا المستجد وتوزيعه من شأنه أن يسرع من وتيرة التعافي.

وأوضحت وكالة فيتش أن التوقعات بالنسبة لـنحو 80٪ من قطاع الشركات المصنفة في تشيلي مستقرة.


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