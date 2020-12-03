 مسؤولة صينية تحث على بذل الجهود لإنتاج لقاحات لكورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مسؤولة صينية تحث على بذل الجهود لإنتاج لقاحات لكورونا

بكين - د ب أ:
نشر في: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 9:42 ص | آخر تحديث: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 9:42 ص

قالت نائب رئيس مجلس الدولة الصيني سون تشون لان، خلال زيارة لعدد من شركات اللقاحات في بكين، إن هناك حاجة إلى بذل الجهود للتحضير للإنتاج الضخم للقاحات كورونا، وإنه يجب إعداد خطط للتوزيع والتطعيم، حسبما أفاد تقرير لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس، أن سون دعت إلى استكمال الاستخدام الطارئ للقاحات على الأشخاص العاملين في المجالات عالية الخطورة، مثل موظفي الموانئ، بحلول نهاية العام.

كما حثت على تشديد اللوائح الخاصة بتطوير اللقاح وإنتاجه وتوزيعه.

وزارت سون منشأة سينوفاك وسينوفارم في بكين ومنشآت آخرى أمس الأربعاء.


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