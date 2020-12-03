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وزيرا الري والنقل يبحثان موقف المشروعات المشتركة

أرشيفية
أرشيفية
القاهرة - أ ش أ:
نشر في: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 9:40 ص | آخر تحديث: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 9:40 ص

بحث وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، مع وزير النقل المهندس كامل الوزير موقف المشروعات المشتركة بين الوزارتين.

وأعرب وزير الري، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، عن تطلعه لمزيد من التعاون المشترك بين الوزارتين، مشيرا إلى الدور الحيوي لكلا الوزارتين في خدمة الأهداف التنموية بمختلف محافظات الجمهورية.

من جانبه، أعرب كامل الوزير عن ترحيبه بالتعاون المشترك بين الوزارتين لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، فيما يخص فتح طرق ومحاور جديدة على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة في كافة ربوع الوطن.

وناقش الوزيران موقف المشروعات المشتركة والتذليل الفوري لأي معوقات تواجه هذه المشروعات؛ بهدف الانتهاء منها طبقا للجدول الزمني المحدد لها.


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