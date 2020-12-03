 وزير الصحة الكويتي: شفاء 540 حالة مصابة بكورونا بإجمالي 138 ألفا و674 حالة - بوابة الشروق
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وزير الصحة الكويتي: شفاء 540 حالة مصابة بكورونا بإجمالي 138 ألفا و674 حالة

الكورونا - ارشيفية
الكورونا - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 5:44 م | آخر تحديث: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 5:44 م
أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الخميس، شفاء 540 حالة من فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 138 ألفا و674 حالة.

وأضاف وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ540 من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الأربعاء، شفاء 509 حالات من فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 138 ألفا و134 حالة.

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