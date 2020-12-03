تنسيقية شباب الأحزاب: مصر حققت إنجازات كبيرة لدعم ذوي الإعاقة

تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتهنئة للأشخاص ذوي الإعاقة بمناسبة يومهم العالمي الذي يحل اليوم الخميس الثالث من ديسمبر، كما تتقدم بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمه المتواصل لهذه الشريحة إنصافا لها وسعيا لنيل حقوقها.

وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين - في بيان - أن مصر حققت إنجازات كبيرة خلال السنوات الماضية في ملف حصول هذه الشريحة على حقوقها في مجالات الحياة المختلفة بداية من التشريع بما تضمنه دستور مصر من مواد تقر حقوق ذوي الإعاقة، وبما نص عليه قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية من حقوق وتحقيق خطوات ملموسة في سبيل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة سياسيا.

وأوضحت التنسيقية أن الأمم المتحدة - في احتفالاتها باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة 2020 - تلقي الضوء على حقيقة أن ذوي الإعاقة وكبار السن في العالم هم من بين الأكثر تضررًا من فيروس كورونا (كوفيد - 19) من حيث عدد الوفيات، وأن إدراج منظور الإعاقة سيؤدي إلى جهود أعم نفعا فيما يتصل بالتصدي للجائحة والتعافي منها.