البرلمان الألماني يدافع عن منح موظفيه علاوة كورونا المعفاة من الضرائب

دافع البرلمان الألماني عن منح موظفيه علاوة كورونا معفاة من الضرائب وذلك بعد عاصفة السخط التي تعرض لها القرار.

وأعلن المكتب الصحفي للبرلمان، اليوم الخميس، أن هذه الخطوة هي مجرد تطبيق لاتفاق الأجور الخاص بموظفي الخدمة العامة، على موظفي نواب البرلمان.

وجاء إعلان المكتب الصحفي ردا على تقارير لبوابة "ذا بيونير" وصحيفة "اوجسبورجر الجماينه"، ذكرت أنه سيتم صرف علاوة لمرة واحدة بقيمة تصل إلى 600 يورو لموظفي البرلمان في ديسمبر الجاري.

واتفق أرباب عمل ونقابات في نهاية أكتوبر الماضي على زيادة أجور العاملين في قطاع الخدمة العامة التابع للحكومة الاتحادية والبلديات، كما نص جزء من الاتفاق على صرف علاوة كورونا لمرة واحدة بقيمة 600 يورو لأصحاب الدخول المتدنية وبقيمة 400 يورو لأصحاب الدخول المتوسطة وبقيمة 300 يورو لأصحاب الدخول العليا.

واستفاد من هذا الاتفاق تلقائيا جميع الموظفين في الإدارة التابعة للبرلمان، دون الموظفين المباشرين لدى النواب لأن هؤلاء لديهم عقود عمل محددة مع النواب بموجب القانون الخاص.

وأوضح البرلمان أنه تم تطبيق اتفاق أكتوبر الماضي على هذه الدائرة من الموظفين "بنفس تأثيره" وذلك من باب المعاملة بالمثل، ولهذا تم صرف علاوة لمرة واحدة بقيم تتراوح بين 300 و600 يورو للموظفين المعنيين و200 يورو للمتدربين.