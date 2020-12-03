كندا تسجل أكبر عدد من وفيات كورونا منذ يونيو الماضي

أعلنت السلطات الكندية، اليوم الخميس، أن البلاد سجلت أمس أكبر عدد من وفيات فيروس كورونا المستجد منذ بداية شهر يونيو الماضي.



وأعلنت السلطات الصحية عن 114 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19 في الثاني من ديسمبر، 80 من الوفيات الجديد وقعت خلال الـ24 ساعة الماضية.



كما سجلت البلاد اليوم 14 حالة وفاة بالفيروس اليوم الخميس وبذلك يرتفع إجمالي وفيات كورونا في كندا إلى 12339 حالة وفاة.



كانت آخر مرة تجاوزت فيها حالات الوفاة الجديدة 110 في الرابع من يونيو الماضي.



كما سجلت البلاد 1825 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الحالات النشطة إلى 67834.



ووصل إجمالي حالات كورونا في كندا الآن إلى 391600 حالة.