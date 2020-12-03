

تم إنقاذ فتاة كمبودية كان قد تم تهريبها إلى الصين قبل عامين تقريبا، وذلك بعد أن طلبت المساعدة عبر فيسبوك.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكمبودية، كوي كونج، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الخميس، إن السلطات الصينية عثرت على الفتاة، البالغ عمرها 20 عاما، وفقا لصحيفة "بنوم بنه بوست"، وسوف تعود قريبا إلى الوطن من إقليم هينان.

وقال كونج: "هي الآن في مركز شرطة صيني، وعندما تكتمل الأوراق القانونية، ستتم إعادتها إلى كمبوديا".

وحظيت محنة الفتاة التي استمرت لأكثر من عامين باهتمام الرأي العام يوم السبت، عندما تمكنت من الوصول إلى فيسبوك ونشر رسالة.

وقالت إنها حصلت على وعد بـ"وظيفة جيدة" في الصين، لكنها أجبرت بدلا من ذلك على الزواج من رجال صينيين، وفقا لمحطة "صوت الديمقراطية" الإذاعية الكمبودية.

وكتبت في منشورها على فيسبوك: "قالوا إنني إذا لم أتعامل معهم كأزواج، فسوف يبيعونني إلى بيت دعارة"، ثم طالبت رئيس وزراء كمبوديا هون سين بالتدخل.

وقالت والدة الفتاة لـ"صوت الديمقراطية"، إن ابنتها نُقلت إلى الصين في عام 2018 مع 5 فتيات أخريات تتراوح أعمارهن بين 17 و20 عاما. وقالت إنها اتصلت بالشرطة العام الماضي بعد أن علمت أن ابنتها تعرضت للاعتداء الجنسي.

وفي تصريحات للمحطة، قال مسؤول من إقليم كراتاي، حيث تقيم الأسرة، إنه لم يتم اتخاذ أي إجراء فوري لأن السلطات لم تتمكن من تحديد مكان الفتيات قبل منشور الفتاة.

وتعهدت كمبوديا والصين بمعالجة مشكلة تهريب النساء إلى الصين للزواج. ويقول النشطاء إن الجهود تتطلب تمويلا أكبر.