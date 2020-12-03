وزير القوى العاملة يشارك في زراعة 1100 شجرة بأسوان

شهد الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، صباح اليوم الخميس، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وجامعة أسوان لتنفيذ مبادرة "هنجملها" لزراعة 1100 شجرة مثمرة، في إطار تفعيل المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر.. اتحضر للمستقبل"، وذلك بحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، والدكتور محمد محجوب رئيس جامعة الأقصر.

وشارك الوزير مع طلاب جامعة أسوان، في زراعة 1100 شجرة مثمرة بمحافظة أسوان، وذلك بطريق مطار أسوان، مؤكدا نشر الوعي والحفاظ على البيئة وجعلها بيئة نظيفة خالية من التلوث بزيادة المساحات الخضراء.

تأتي مبادرة "هنجملها" تأتي في إطار تفعيل المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر.. اتحضر للمستقبل"، التي تُعد أول حملة وطنية لنشر الوعي البيئي في مصر، وذلك اتساقًا مع جهود الحكومة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، كما تهدف إلى نشر الوعي البيئي للمواطنين، إضافة إلى تغيير السلوكيات وحث الشباب للمشاركة في الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية، وتستهدف مبادرة "هنجملها"، زراعة 500 شجرة مثمرة على الأقل تحت إشراف مديريات القوى العاملة بالمحافظات.

وأكد سعفان ضرورة نشر الوعي والحفاظ علي البيئة وجعلها بيئة نظيفة خالية من التلوث بزيادة المساحات الخضراء، وغرس قيم الحفاظ على البيئة لدى الشباب والأطفال ليحيى الجميع في جو صحي ونظيف خالي من الملوثات البيئية.

كان محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، شهدا فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بحضور لفيف من القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية والشعبية ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وبمشاركة عدد كبير من الشباب والفتيات متحدي الإعاقة.

وخلال الحفل، أكد اللواء أشرف عطية على اعتبار 2021 هو عام ذوي الهمم في محافظة أسوان، حيث تم إعطاء توجيهات بتوفير كل احتياجات ومتطلبات ذوي الإعاقة عند تنفيذ أي مشروعات ضمن الخطة الاستثمارية الموحدة القادمة، بجانب مشروعات تطوير وتجميل الشوارع والميادين والمتنزهات، وأيضا أثناء إنشاء أو رفع كفاءة أي منشآت حكومية أو مواقع خدمية، وخاصة فيما يرتبط بالحركة أو الأنشطة اليومية.

وأشار إلى أنه تم تكليف المسئولين بسرعة إجراء وحصر شامل لجميع المواطنين من ذوي الإعاقة؛ وذلك لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة لهم تضم كل المعلومات الأساسية من أجل ضمان حصولهم على حقوقهم والخدمات المختلفة بعدالة ومساواة بعيدا عن المحسوبية والمجاملات، وبما يتناسب مع مطالبهم وطموحاتهم.

وأثناء الاحتفال، قام وزير القوى العاملة ومحافظ أسوان بتوزيع عدد من عقود العمل والكراسي المتحركة والسمعات الطبية، بجانب البطاطين وكراتين المواد الغذائية.

كما قاما محمد سعفان وأشرف عطية بتسليم شهادات أفضل المنشآت التى نفذت إجراءات السلامة والصحة المهنية، وعقب ذلك حضر الوزير والمحافظ احتفالية "عمالنا مسئوليتنا" للعمالة غير المنتظمة، حيث تم توزيع 10 وثائق أمان للعمالة الغير منتظمة من إجمالي 2603 وثائق مع تسليم دروع وشهادات لشركات المقاولات والمحاجر المساهمين في دعم العمالة غير منتظمة.

ومن المقرر أن يلتقي وزير القوى العاملة بعدد من الصيادين العاملين في بحيرة ناصر بأسوان، وكذلك توزيع شهادات أمان للعاملين بمصنع كيما أسوان.

ويختتم سعفان جولته فى أسوان بحضور احتفالية اليوم العالمى لذوي الإعاقة، وحفل زفاف جماعى بمدينة أسوان.