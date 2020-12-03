 غدا.. قطع المياه عن مركز ومدينة أرمنت بالأقصر لمدة 6 ساعات - بوابة الشروق
الخميس 3 ديسمبر 2020 11:31 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة فورية على عدم ارتداء الكمامات بوسائل النقل العام؟
النتـائـج تصويت

غدا.. قطع المياه عن مركز ومدينة أرمنت بالأقصر لمدة 6 ساعات

أ ش أ
نشر في: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 11:15 ص | آخر تحديث: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 11:15 ص

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، عن قطع المياه عن مركز ومدينة أرمنت والقرى التابعة لها، اعتباراً من الساعة 11 مساءَ غدٍ الجمعة 4/12/2020، وحتى الساعة 5 من صباح بعد غدٍ السبت 5/12/2020، وذلك لتنفيذ أعمال ربط الخزان الأرضي للتوسعات الجديدة بخزان محطة مياه أرمنت القائم.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بالمناطق المتأثرة، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات صالحة لمياه الشرب وفى حالة طلب المياه يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك