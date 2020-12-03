حكومة كسلا: طول فترة بقاء اللاجئين الإثيوبيين ينعكس سلبا على المستويات الأمنية والصحية

‏وقف وفد الاتحاد الأوروبي‏ ‏برئاسة مسئول الطوارئ بمفوضية الاتحاد الأوروبي يرافقه عدد من المسئولين بالدول الأوروبية والمنظمات التابعة للأمم المتحدة،‏ على مجمل الأوضاع ‏الإنسانية ‏المتعلقة باللاجئين الإثيوبيين‏ بولاية كسلا السودانية،‏ من حيث الاستقبال وتقديم الخدمات الضرورية بمعسكر استقبال اللاجئين بمنطقة حمداييت جراء القتال في إقليم تيجراي بين جيش الحكومة الإثيوبي ومقاتلي ‏جبهة تحرير الإقليم.



ونقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء الخميس، استمع الوفد إلى تنوير شامل من ممثل حكومة ولاية كسلا موسي محمد أوشيك، عن الدور الكبير ‏ا‏لذي قامت به ولاية كسلا وبصفة خاصة المجتمعات والمبادرات المحلية بمنطقة حمداييت‏ تجاه اللاجئين‏ الى جانب الشركاء من المنظمات الأممية والوطنية والمحلية ‏في تقديم المساعدات للاجئين الفارين من الحرب والذين فاقت أعدادهم الثلاثين ألف لاجئ تم ترحيل عدد كبير منهم إلى معسكر أم راكوبة بولاية القضارف.



وأوضح ممثل حكومة الولاية مدي التأثير من تواجد اللاجئين القدامى والجدد على ‏البنيا‏ت التحتية وبرامج الخدمات،‏ الأمر الذي يتطلب وقوف المجتمع الدولي ودعم جهود الولاية تجاه اللاجئين‏ والمجتمعات المستضيفة للجوء‏.



وأعرب‏ موسى‏ عن تمنياته باستقرار الأوضاع في إثيوبيا حتى يتمكن اللاجئون من العودة الى ديارهم، في إشارة منه إلى أن طول فترة بقاءهم ستنعكس سلبا على المستويات‏ كافة بالولاية، ‏خاصة الأمنية والصحية‏.



من جانبه أكد رئيس‏ وفد الاتحاد الأوروبي دعم ولاية كسلا، باعتبارها مستضيفة للاجئين ‏منذ عقود‏ طويلة‏، بالإضافة لاستقبالها موجة جديدة من اللاجئين الإثيوبيين.



وأوضح أن وفد الاتحاد الأوروبي بصدد زيارة معسكر أم راكوبة‏ بولاية القضارف‏ ‏للوقوف على طبيعة الأوضاع وتقييمها ميدانيا، ومن ثم النظر في كيفية تقديم المساعدات بالتنسيق مع الشركاء وحث المنظمات والمجتمع الأوروبي للوقوف تجاه الكارثة الإنسانية.



وعبر رئيس الوفد عن ‏تقديره للسودان حكومة وشعبا علي ترحيبه واستضافته لللاجئين من مختلف دول الجوار الأمر الذي يؤكد ‏مدي سماحة الشعب السوداني في الوقوف مع أصحاب الحاجة في كل الظروف.