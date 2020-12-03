عمرو سعد عن تكريم وحيد حامد: الصح صح

بمناسبة تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد بالدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حرص الفنان عمرو سعد على توجيه رسالة طويلة للكاتب الكبير عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.

وقال سعد في رسالته: "تكريمك يا أستاذ تكريم لينا كلنا ولصناعة السينما وللجملة الحلوة اللي اتربينا عليها، واتعلمنا منها واخدتنا لسحر الدراما والسينما تكريم بيشاور على جزء من التاريخ القوي اللي بيعيش ويلاطم الزمن علشان يوصل لأجيال تانية علشان يثبت إن الصح صح".

وأضاف: "الأفضل بيستمر مهما كانت الظروف وتعلمنا أن النجاح مش بالزفة الكدابة والدوشة والاستعراض، أو حتى عدد المتابعين أو شباك تذاكر بس أو ترند يروح ويجي غيره؛ لأن الفن مش صفحة حوادث ومش شكل من الخارج ومن جوة فاضي الفن شقا وشغل وجهد وصنعة وتجربة وفكر وعلم الفن شرف ومسؤلية تغير وامتاع وبقاء وتأثير مش مولد يغلب فيه اللي صوته أعلى وفي الآخر المولد بينفض ولا حتى منافسة هبلة وصراع عبيط الفن ثروة كبيرة قوي ومسئولية كبيرة قوي".

وختم كلامه قائلًا: "ربنا يديلك الصحة وطولة العمر يا أستاذ أنت واللي زيك ومبروك لينا تكريمك".