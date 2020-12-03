 عمرو سعد عن تكريم وحيد حامد: الصح صح - بوابة الشروق
الخميس 3 ديسمبر 2020 10:12 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة فورية على عدم ارتداء الكمامات بوسائل النقل العام؟
النتـائـج تصويت

عمرو سعد عن تكريم وحيد حامد: الصح صح


نشر في: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 10:00 م | آخر تحديث: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 10:00 م

بمناسبة تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد بالدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حرص الفنان عمرو سعد على توجيه رسالة طويلة للكاتب الكبير عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.

وقال سعد في رسالته: "تكريمك يا أستاذ تكريم لينا كلنا ولصناعة السينما وللجملة الحلوة اللي اتربينا عليها، واتعلمنا منها واخدتنا لسحر الدراما والسينما تكريم بيشاور على جزء من التاريخ القوي اللي بيعيش ويلاطم الزمن علشان يوصل لأجيال تانية علشان يثبت إن الصح صح".

وأضاف: "الأفضل بيستمر مهما كانت الظروف وتعلمنا أن النجاح مش بالزفة الكدابة والدوشة والاستعراض، أو حتى عدد المتابعين أو شباك تذاكر بس أو ترند يروح ويجي غيره؛ لأن الفن مش صفحة حوادث ومش شكل من الخارج ومن جوة فاضي الفن شقا وشغل وجهد وصنعة وتجربة وفكر وعلم الفن شرف ومسؤلية تغير وامتاع وبقاء وتأثير مش مولد يغلب فيه اللي صوته أعلى وفي الآخر المولد بينفض ولا حتى منافسة هبلة وصراع عبيط الفن ثروة كبيرة قوي ومسئولية كبيرة قوي".

وختم كلامه قائلًا: "ربنا يديلك الصحة وطولة العمر يا أستاذ أنت واللي زيك ومبروك لينا تكريمك".

 

View this post on Instagram

A post shared by Amr Saad (@amrsaad.official)

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك