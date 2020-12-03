إجمالي إصابات كورونا في الجزائر يتجاوز الـ85 ألفا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل 843 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 85 ألفًا و927 في البلاد.



ونقلًا عن موقع جريدة «النهار» الجزائري، مساء الخميس، أشارت «الصحة الجزائرية» إلى تسجيل 16 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2480.



ولفتت الوزارة إلى تسجيل 548 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 55 ألفًا و538.



ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 65 مليون إصابة.