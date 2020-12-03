 فيديو.. الغرفة التجارية بالقاهرة: إغلاق المحال والمطاعم في مواعيد محددة لاقى قبولا - بوابة الشروق
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فيديو.. الغرفة التجارية بالقاهرة: إغلاق المحال والمطاعم في مواعيد محددة لاقى قبولا

هديل هلال
نشر في: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 11:39 م | آخر تحديث: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 11:39 م

قال المهندس سامح زكي، نائب رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، إن قرار إغلاق المحال والمطاعم والمقاهي في أوقات معينة قرار مقبول وجزء من التنظيم المطلوب، مشيرًا إلى أنه ليس بدعة ويتم تطبيقه في العالم ككل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مش بالكلام»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الخميس، أن القرار يتسبب في راحة للتجار أنفسهم والمتعاملين في الشارع التجاري، والمستهلكين، وأجهزة الدولة من الخدمات والمرافق والشرطة.

وأكد أن القرار لاقى قبولًا من الشارع التجاري، قائلًا إن الشارع التجاري لمس الفوائد والمزايا من الإغلاق في مواعيد محددة، خلال الإغلاق الجزئي المطبق في ظل جائحة كورونا.


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