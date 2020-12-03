إيطاليا: عدد قياسي لوفيات كورونا بواقع 993 خلال 24 ساعة

أعلنت إيطاليا اليوم الخميس، أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 993 حالة، وهو أعلى رقم يومي تسجله البلاد منذ بدء انتشار الجائحة بها في شباط/ فبراير الماضي.

وكان أعلى مستوى سجلته إيطاليا في عدد الوفيات اليومية بكورونا 969، وذلك في 27 آذار/مارس الماضي.

وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في إيطاليا منذ بدء الجائحة إلى 58 ألفا و38 وفاة.

وبلغ عدد الإصابات المؤكدة الجديدة التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 23 ألفا و225 إصابة، استنادا إلى بيانات وزارة الصحة. ويصل بذلك إجمالي مجموع الإصابات في البلاد حتى الآن إلى مليون و664 ألفا و829 حالة.

ومما يبعث على مزيد من التفاؤل أن عدد المرضى الذين دخلوا المستشفيات جراء الإصابة بمرض "كوفيد-19" ، انخفض بمقدار 701 حالة ليصل إلى 35 ألفا و 369 شخص، وانخفض عدد الأشخاص الذين لا يزالون في العناية المركزة بمقدار 19 شخصاً، ليصل العدد إلى 3 آلاف و597 شخصاً.