إندونيسيا تسجل أعلى حصيلة حالات يومية بفيروس كورونا

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سجلت إندونيسيا، اليوم الخميس، أكثر من 8300 حالة إصابة بفيروس كورونا، فيما تعد أعلى حصيلة إصابات يومية بالفيروس.

وارتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 558 ألفا و877 حالة، عقب تسجيل 8369 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لوزارة الصحة.

وقالت الوزارة، إنه تم تسجيل 156 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 17 ألفا و355 حالة.

وكانت الحكومة قد قررت تقليص فترة عطلة نهاية العام الحالي، في ظل استمرار مواجهة البلاد لأسوأ موجة لتفشي لفيروس كورونا المستجد في جنوب شرق آسيا.

وكان عدد من المسؤولين البارزين، بينهم حاكم جاكرتا أنيس باسويدان ونائبه أحمد باتريا قد أعلنا خلال الأيام الماضية أنهما أصيبا بالفيروس.