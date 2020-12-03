عبد العال يستقبل رئيس البرلمان العربي

استقبل الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، اليوم الخميس، عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي ويرافقه السادة أعضاء مكتب البرلمان العربي.

واستهل عبدالعال اللقاء بتقديم التهنئة إلى العسومي بمناسبة انتخابه رئيساً للبرلمان العربي، مضيفا أن انتخابه يؤكد على ما يتمتع به أبناء مملكة البحرين الشقيقة من كفاءة وخبرة متميزة لتولي مختلف المسئوليات والمناصب الدولية الرفيعة.

وثمن عبدالعال دور البرلمان العربي الداعم دائماً لمواقف مصر الإقليمية وقضاياها العادلة، مؤكداً أن مصر ستظل داعمة لدور البرلمان العربي في كل ما يعزز العمل العربي المشترك، مشدداً على أن الوضع العربي الراهن في حاجة ماسة إلى إرادة عربية اجدة لدفع المؤسسات العربية لخدمة قضايا أمتنا العربية.

وعلى صعيد آخر، أشاد رئيس مجلس النواب بمقترح البرلمان العربي بشأن إنشاء لجنة مُشتركة لمكافحة الإرهاب بالبرلمان العربي مما يفتح آفاقا جديدة للتعاون من مجلس النواب والبرلمان العربي في مجال مكافحة الإرهاب في ضوء إنشاء مجلس النواب للجنة لمكافحة الإرهاب العام الماضي.

من جانبه، قدم عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي جزيل الشكر والتقدير للدكتور علي عبدالعال على حفاوة الاستقبال، مشيداً بدور مصر والقيادة السياسية في دعم البرلمان العربي.

وأعرب عن سعادته البالغة بلقاء الدكتور علي عبدالعال، موكدا سعيه للنهوض بدور البرلمان العربي وأن يكون منصة عربية قوية لمواجهة تحديات الأمة، خاصة أن هناك استهداف مُمنهج للدول العربية مما يفرض تكاتفاً عربياً أكبر لمواجهة هذا الاستهداف.

يذكر أن هذه الزيارة تُعد الأولى لرئيس البرلمان العربي لمجلس النواب عقب انتخابه بالتزكية رئيساً للبرلمان العربي في شهر أكتوبر الماضي.