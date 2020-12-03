محافظ الغربية يشهد تجربة عملية لإخلاء العاملين بالتضامن والشباب والرياضة

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شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الخميس، تجربة عملية لإخلاء العاملين بمقر مديريتي الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي، وذلك بحضور اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة والعقيد أيمن فكري المستشار العسكري بالغربية.

وأشاد المحافظ بتنفيذ تجربة الإخلاء في مديرية الشباب والرياضة والتي تم تنفيذها في زمناً مناسب، موجهاً بتلافي بعض الملاحظات خلال البروفة النهائية والمقرر تنفيذها في الأسبوع المقبل.

ثم توجه المحافظ إلى أرض مخيم الإيواء داخل استاد طنطا حيث عرض الأستاذ أحمد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة التجهيزات التي ستقوم بها المديرية في إقامة ملاعب لكرة القدم والطائرة بالإضافة إلى توفير ١٠٠ متطوع لتنظيم العمل داخل المعسكر.

وطالب المحافظ بتوزيع الأدوار على المتطوعين وتنفيذ تدريبات خلال الأسبوع المقبل قبل تنفيذ البروفة النهائية يوم ١٧ من الشهر الجاري.

كما شهد المحافظ تجربة لإخلاء العاملين بمديرية التضامن الاجتماعي بحضور وكيلة الوزارة الأستاذة أماني النادري، حيث وجه بسرعة تنفيذ الإخلاء وتلافي عدداً من الملاحظات في التدريبات القادمة.

الجدير بالذكر أن هذه التجربة تأتي ضمن خطة محافظة الغربية لتنفيذ التدريب العملي صقر ٧٣ لإدارة الأزمات والكوارث، والمقرر تنفيذه خلال الفترة من ٢٠/ ١٢ إلى ١٢/٢٢ /٢٠٢٠.

وفي نهاية التفقد، تابع المحافظ أعمال النظافة بكورنيش طنطا وكوبري فاروق، موجهاً إدارة المرور بالتواجد المستمر في الشارع.