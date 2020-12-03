 بالفيديو.. تساقط كثيف للثلوج يشل الحركة في كرواتيا - بوابة الشروق
الخميس 3 ديسمبر 2020 10:41 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة فورية على عدم ارتداء الكمامات بوسائل النقل العام؟

النتـائـج تصويت

بالفيديو.. تساقط كثيف للثلوج يشل الحركة في كرواتيا

نور رشوان
نشر في: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 10:24 ص | آخر تحديث: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 10:24 ص

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الخميس، مقطع فيديو يظهر تساقط كثيف للثلوج في بعض المناطق بكرواتيا.

وتسبب تساقط الثلوج في هذه المناطق في ازدحام شديد، وشل الحركة في معظم الأحياء.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك