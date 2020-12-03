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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الخميس، مقطع فيديو يظهر تساقط كثيف للثلوج في بعض المناطق بكرواتيا.

وتسبب تساقط الثلوج في هذه المناطق في ازدحام شديد، وشل الحركة في معظم الأحياء.