داود أوغلو: أردوغان يخون تركيا لصالح قطر

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اتهم زعيم حزب المستقبل داود أوغلو، الرئيس التركي أردوغان بخيانة تركيا، وذلك ببيع 10% من أسهم بورصة إسطنبول لقطر.

وقال أوغلو، إن البورصة ملك لتركيا وليست ملكية خاصة لأردوغان، متهما الحزم الحاكم بالفساد، بحسب ما أوردته قناة العربية الإخبارية.

كان صندوق الثروة السيادي في تركيا، قال إنه باع 10% من أسهم بورصة إسطنبول إلى جهاز قطر للاستثمار مقابل 200 مليون دولار بموجب اتفاق وقعه الجانبان الأسبوع الماضي.

وأضاف الصندوق، في بيان، إنه سيظل يحتفظ بحصة قدرها 80.6% من أسهم بورصة إسطنبول، قائلا إن الصفقة تشير إلى قيمة إجمالية ملياري دولار لأسهم بورصة إسطنبول.