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اليوم.. محاكمة رامز جلال بتهمة التعدي على حقوق الملكية الفكرية

مصطفى المنشاوي
نشر في: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 4:36 ص | آخر تحديث: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 4:38 ص

تنظر محكمة جنح الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة الفنان رامز جلال ووليد الإبراهيم، مالك قناة MBC؛ لاتهامهما بالاعتداء على حقوق الملكية الفكرية للكاتبة هيام كمال.

وكانت محكمة جنح العجوزة، قد أحالت الدعوى المقامة من المحاميان صلاح بخيت، والدكتور هاني سامح بصفتهما وكيلين عن المدعية هيام كمال، ضد المشكو في حقهما إلى المحكمة الاقتصادية للاختصاص، في القضية التي حملت رقم 1641 جنح مالية.

وقال المحامي هاني سامح، إن المشكو في حقهما اعتديا على الحق الأدبي والمالي الخاصين بموكلته كاتبة فكرة برنامج "رامز الرمضاني" وأن فريق الإعداد تواصل معها وحصل منها على الفكرة "المسجلة" والخاضعة لقانون حماية الملكية الفكرية ولم تحصل على حقها الأدبي والمادي.

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