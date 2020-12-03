أمينة خليل عن عملها مع إلهام شاهين: كان شيئا مبهرا أقف معها في كادر واحد

قالت الفنانة أمينة خليل، إنها المرة الثانية لها العمل مع المخرج أمير رمسيس، بعد تصوير فيلم «حظر تجول»، معقبة: «في راحة بيننا من بداية العمل».

وأضافت خلال تغطية خاصة للدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لبرنامج «مساءdmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء أمس الأربعاء، أن المخرج أمير رمسيس لديه رؤية، ويستمع لآراء ممثليه ويحترمهم، معربة عن فخرها بتجربة الفيلم.

وأعربت عن سعادتها بالعمل مع الفنانة إلهام شاهين، قائلة: «كان شيئًا مبهرًا أقف معها في كادر واحد».

ويُقام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ42، خلال الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر المقبل، تحت شعار «الأمل»، وذلك بعرض 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا فى عروضها العالمية والدولية الأولى، حيث تشهد المسابقة الرسمية لأول مرة منذ سنوات عرض ثلاثة أفلام مصرية للمرة الأولى وهي: «حظر تجول» و«عاش يا كابتن» و«ع السلم»، وذلك بين 16 فيلمًا تتنافس على الهرم الذهبي.