محافظ بني سويف يطمئن على مواطن مصاب إثر انقلاب توكتوك

أوقف محافظ بني سويف، الدكتور محمد هاني غنيم، خط سيره، بعدما شاهد حادث انقلاب توكوك على طريق دمو، بالقرب من قرية بهبشين، وأسفر عن إصابة صاحب التكتوك، حيث نزل من سيارته مسرعًا؛ للاطمئنان على الحالة الصحية للمواطن الذي تعرض لإصابة.

وطمأن غنيم المواطن المصاب على وضعه الصحي، وأرشده لاتباع بعض التعليمات والإرشادات الصحية؛ لتجنب حدوث مضاعفات في الإصابة التي تبدو كسرًا في العظام، ووجه بسرعة الاتصال لإحضار سيارة إسعاف لنقل المواطن إلى المستشفى التخصصي، ولم يغادر المحافظ المكان حتى مجيء سيارة الإسعاف.

وكلف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور محمد يوسف، بمتابعة الحالة وتوفير الرعاية المطلوبة، بالتنسيق مع إدارة المستشفى؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراء أشعة وفحوصات لتشخيص الإصابة وتوفير العلاج اللازم.

ومن جانبه، أفاد الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ببني سويف بأنه تم استقبال الحالة وإجراء كافة الفحوصات اللازمة لها، وتبين أنه مصاب بكسر في الفخذ الأيمن، وتم إجراء له شدة طبية (توماس)، وسيتم إجراء عملية جراحية له بالمستشفى التخصصي الأسبوع المقبل، مؤكدًا توفير كافة أوجه الرعاية له، وسيتم إطلاع المحافظ على مستجدات حالته الصحية.

وكان المحافظ قد شهد إحدى الفعاليات التي نظمتها المحافظة، بالتعاون مع السياحة والآثار بواحة ميدوم بمركز الواسطى، وأثناء عودته متوجهًا إلى مدينة بني سويف، لاحظ تجمعًا على جانب طريق دمو، وأمر سائقه بالتوقف للتعرف على سبب تجمع المواطنين.