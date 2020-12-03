شرطة كمبوديا تشن حملة ضد نبيذ الأرز بعد تسمم جماعي

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تمر الشرطة في ريف كمبوديا على جميع المنازل، في حملة لمصادرة نبيذ الأرز وتحذير القرويين من مخاطر تناول الكحول المخمر محليا بعد تسمم جماعي قاتل.

وتلقى رجال الشرطة في كامبونج شنانج أوامر بزيارة "كل منزل" في إطار الحملة الصارمة على مستوى المقاطعة، حسبما نقلت صحيفة "الخمير تايمز" عن رئيس شرطة المقاطعة الليفتنانت جنرال خوف لي.

وتأتي هذه الجهود في أعقاب وفاة ثمانية أشخاص وتسمم أكثر من 130 شخص آخرين بنبيذ الأرز الملوث. وربطت الحالات بجنازة أقيمت يوم السبت.

وذكرت الصحيفة أن السلطات اعتقلت رسميا ثلاثة أشخاص واستجوبت ثمانية آخرين فيما يتعلق بإنتاج وتوزيع الكمية القاتلة.

وأعلنت إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة أمس الأربعاء أن اختبارات النبيذ من موقع الحادث ومن ثمانية مواقع إنتاج محلية كشفت عدة عينات تحتوي على مستويات ميثانول تتراوح بين 10% و17%.

وتتجاوز المستويات بكثير الحد القانوني، وهو 14ر0%. وذكرت صحيفة الخمير تايمز أن مسؤولي الصحة يشتبهون في أن مياه الآبار الملوثة بالمبيدات يمكن أن تكون مسؤولة.