تقرير: إيرادات شركات الخدمات القانونية الكبرى تتحدى جائحة كورونا

أظهر تقرير اقتصادي زيادة إيرادات شركات الخدمات القانونية الكبرى في الولايات المتحدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 7ر5% سنويا في المتوسط، رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، بفضل إجراءات خفض الإنفاق في مواجهة الجائحة.

وذكرت مجموعة "ليجل سبشياليتي جروب" التابعة لبنك ويلز فارجو برايفت بنك الأمريكي أن الشركات القانونية الكبرى استفادت من الاستثمار في شركات تقديم الخدمات المختلفة عن بعد وأتمتة الوظائف خلال العام الحالي. كما طبقت الشركات الدروس المستفادة من أزمة الكساد الكبير، من خلال الإدارة الأشد صرامة لمجالات مثل حجم قوة العمل والإنفاق.

ذكر التقرير "رغم تزايد التحديات التي واجهت قطاع الخدمات القانونية، فإن 2020 يمكن أن يصبح عاما أفضل من توقعات أغلب الشركات".

في الوقت نفسه طبقت الشركات "زيادة معقولة في أسعار خدماتها، مدعومة بالتركيز على شركاء العمل الأعلى قيمة"، بحسب نتائج الدراسة التي أجرتها المجموعة التابعة لبنك ويلز فارجو برايفت بنك وشملت 120 شركة للخدمات القانونية.

وبحسب التقرير فإن الشركات لم تتساوى في النتائج الإيجابية خلال العام الحالي، حيث زادت إيرادات شركات الفئة الأولى من واحد إلى 50 وفقا لترتيب شركات الخدمات القانونية في الولايات المتحدة بنسبة 6ر7%، في حين زادت إيرادات الشركات من 51 إلى 100 ومن 101 إلى 200 والشركات الإقليمية بأقل من نصف متوسط الزيادة البالغ 7ر5% خلال العام الحالي.