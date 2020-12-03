وزيرة الصحة الكندية: مراجعة لقاح فايزر لفيروس كورونا تكتمل قريبا

قالت وزيرة الصحة الكندية، باتي هاجدو، اليوم الأربعاء، إن مراجعة كندا للقاح المرشح لفيروس كورونا المستجد من شركة "فايزر" من المتوقع أن تكتمل قريبا.

وفي تغريدة اليوم الأربعاء عبر موقع المدونات المصغرة "تويتر"، قالت هاجدو إن الأخبار التي تفيد بأن لقاح بيونتيك/ فايزر تمت الموافقة عليه في المملكة المتحدة مشجعة."

وأضافت أن "من أولويات وزارة الصحة الكندية هي التأكد من أن لقاح كوفيد-19 آمن قبل الموافقة عليه، وعندما يكون اللقاح جاهزا، ستكون كندا جاهزة."

وتراجع كندا لقاح شركة فايزر جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة وأوروبا، وهو ما يشير إلى أن اللقاح قد يحصل على الموافقة التنظيمية في كندا في نفس الوقت الذي تمنح فيه الولايات المتحدة اللقاح المرشح تفويضا طارئا.