 الشرطة العراقية: إصابة 3 جنود بنيران قناص شمالي بغداد - بوابة الشروق
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الشرطة العراقية: إصابة 3 جنود بنيران قناص شمالي بغداد

أ ش أ
نشر في: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 12:37 م | آخر تحديث: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 12:37 م

أعلنت الشرطة العراقية إصابة ثلاثة جنود بجروح متفاوتة جراء إطلاق النار عليهم من قبل قناص شمالي العاصمة بغداد.
وقال مصدر في الشرطة العراقية ـ في تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم الخميس ـ "إن قناصًا مسلحًا استهدف عناصر بالجيش العراقي في منطقة العزيلية التابعة لقضاء الطارمية الواقع شمالي العاصمة بغداد، مما أسفر عن تعرض ثلاثة جنوب لإصابات متفاوتة".
وأضاف المصدر - الذي طلب عدم الكشف عن اسمه - أن القوات الأمنية قامت فور وقوع هذا الحادث بنقل الجنود المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج اللازم، دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل حول هوية هذا القناص أو إلى أية جهة أو جماعة ينتمي إليها.

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