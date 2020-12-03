منتجو أوبك يقررون زيادة الإنتاج لـ500 ألف برميل يوميا

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قرر الاجتماع الوزاري الثاني عشر لدول منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وشركائها "أوبك+" زيادة إنتاج المجموعة المكونة من 23 دولة بمقدار 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من يناير 2021 .

وذكر البيان الختامي للاجتماعات اليوم الخميس أنه تم تجديد الثقة فى الامير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي رئيسا للجنة الوزارية المعنية بمراقبة خفض الانتاج وفى شريكه الكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي.

وأضاف البيان أنه تم الاتفاق على عقد اجتماعات شهرية بين الوزراء لتقييم وضع السوق النفطية فى ظل أزمة الجائحة واستمرار التنسيق بين المنتجين لتحسين مستوى الامتثال لحصص خفض الانتاج .