نشرة أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة في بداية تعاملات اليوم الخميس، وجاءت الأسعار المتداولة بالسوق، وفقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:
كيلو الطماطم من 2.75 إلى 6 جنيهات.
البطاطس من 1.5 إلى 3.5 جنيه.
البصل من 3 إلى 5.5 جنيه.
الكوسة بين 1.5 إلى 4 جنيهات.
الفاصولياء من 3 إلى 4.5 جنيه.
الباذنجان البلدي من 2 إلى 5 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي من 3 إلى 5 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي من 2.5 إلى 5 جنيهات.
الخيار البلدي من 1.5 إلى 3.5 جنيه.
وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:
البرتقال بلدي من 3 إلى 6 جنيهات.
اليوسفي من 2 إلى 4.5 جنيه.
الليمون البلدي من 2 إلى 8 جنيهات.
جوافة من 5 إلى 8 جنيهات.
الرمان من 3 إلى 4.5 جنيه.
تين برشومي من 6 إلى 9 جنيهات.