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نشرة أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

أميرة عاصي
نشر في: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 11:25 ص | آخر تحديث: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 11:25 ص

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة في بداية تعاملات اليوم الخميس، وجاءت الأسعار المتداولة بالسوق، وفقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:

كيلو الطماطم من 2.75 إلى 6 جنيهات.
البطاطس من 1.5 إلى 3.5 جنيه.
البصل من 3 إلى 5.5 جنيه.
الكوسة بين 1.5 إلى 4 جنيهات.
الفاصولياء من 3 إلى 4.5 جنيه.
الباذنجان البلدي من 2 إلى 5 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي من 3 إلى 5 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي من 2.5 إلى 5 جنيهات.
الخيار البلدي من 1.5 إلى 3.5 جنيه.

وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:

البرتقال بلدي من 3 إلى 6 جنيهات.
اليوسفي من 2 إلى 4.5 جنيه.
الليمون البلدي من 2 إلى 8 جنيهات.
جوافة من 5 إلى 8 جنيهات.
الرمان من 3 إلى 4.5 جنيه.
تين برشومي من 6 إلى 9 جنيهات.


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