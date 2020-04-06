أمريكا تسن قانونا يسمح باصطحاب الكلاب فقط على متن الطائرات

أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قانونا يتيح لوزارة النقل وضع حد لمزيج من الحيوانات الأليفة التي يصطحبها الركاب على متن الطائرات بصفتها حيوانات دعم عاطفي.

وبموجب قانون جديد صدر يوم الثلاثاء، يمكن تصنيف الكلاب فقط كحيوانات خدمة رسمية، ويمكن لشركات الطيران معاملة حيوانات الدعم العاطفي غير الرسمية كحيوانات أليفة.

ويصطحب الركاب بشكل متزايد حيوانات مختلفة على متن الرحلات الجوية، بما في ذلك القطط والخنازير، وفي إحدى الحالات الشهيرة،اصطحب أحد الركاب طاووسا، على متن الطائرة، قائلين إنها تقدم الدعم العاطفي اللازم أثناء الرحلة.

ومن الآن فصاعدًا ، يمكن اصطحاب الكلاب المدربة فقط كحيوانات خدمة مخصصة.

ويمكن لشركات الطيران معاملة الحيوانات التي لم يتم تصنيفها على وجه التحديد كحيوانات أليفة، مما يعني أنه سيتعين على مالكيها الدفع مقابل إدخالها إلى المقصورة، وقد يتم تطبيق قواعد أخرى.