 حبس متهمين بارتكاب 6 وقائع سرقة مساكن غرب الإسكندرية - بوابة الشروق
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حبس متهمين بارتكاب 6 وقائع سرقة مساكن غرب الإسكندرية

تعبيرية
تعبيرية
كتب - عصام عامر:
نشر في: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 5:32 م | آخر تحديث: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 5:32 م

قررت نيابة الدخيلة في الإسكندرية، حبس شخصين، عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتكوين تشكيل تخصص في سرقات المساكن بطريقة التسلق والمفتاح المصطنع، وارتكابهم 6 وقائع.

وطلبت النيابة العامة، اليوم الخميس، تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بضبط وإحضار شريكهما الهاربين.

تلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي غنيم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، بورود معلومات سرية، حول نشاط المتهمين لأحدهما "له معلومات جنائية"، مُقيمان في نطاق دائرة قسم محرم بك.

وأضافت، التحريات، أن المتهمين يقومون بتكوين تشكيل تخصص نشاطه في إرتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب "التسلق والمفتاح المصطنع"، مُتخذين من دائرة قسم شرطة الدخيلة مكاناً لمزاولة نشاطهما.

وبعمل كمين للمتهمين تم القبض عليهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما 6 حوادث بذات الأسلوب، وبإرشادهما تم ضبط المسروقات لدى عميلين لهما "أحدهما له معلومات جنائية" مُقيمان في نطاق دائرة قسم شرطة الدخيلة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.

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