باكستان: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 406 آلاف و810 حالات

أعلنت وزارة الصحة الباكستانية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 406 آلاف و810 حالات، وذلك عقب تسجيل 3499 حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة -حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الخميس- إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 8205 حالات، وذلك عقب تسجيل 39 حالة وفاة جديدة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 346 ألفا و951 شخصا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.