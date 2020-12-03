لاعب الملاكمة ماني باكياو يتولى رئاسة الحزب الحاكم في الفلبين

أُعلن اليوم الخميس أن لاعب الملاكمة ماني باكياو أصبح رئيسا للحزب الحاكم في الفلبين.

وقال رون مونساياس المدير التنفيذي للحزب الديمقراطي، إن باكياو، الذي يشغل مقعدا في مجلس الشيوخ، أدى اليمين الدستورية، لترأس الحزب السياسي الذي ينتمى له الرئيس رودريجو دوتيرتي مساء أمس الأربعاء.

ويأتي تولي باكياو لرئاسة الحزب قبل أكثر من عام على إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2022.

ولدى سؤاله حول ما إذا كان تولى باكياو رئاسة الحزب مقدمة لترشحه للانتخابات الرئاسية، قال مونساياس: "من المبكر الحديث عن الانتخابات الرئاسية".

ومن المقرر أن تنتهى فترة شغل باكياو مقعدا في البرلمان عام 2022، عندما يختار الفلبينييون رئيسا جديدا ونائب رئيس ومسؤولين أخرين.

ويحق لباكياو الترشح لفترة أخرى في مجلس الشيوخ أو لمنصب آخر.

وتعهد باكياو بعد أداء اليمين بأن يدين بالفضل فقط "للشعب الفلبيني".

أضاف: "نحن هنا للكفاح من أجل الفقراء والعاطلين والمشردين والذين لا صوت لهم ولا أمل لهم"، موضحا: "هذا ما سوف يدافع عنه الحزب الديمقراطي تحت قيادة ماني باكياو".