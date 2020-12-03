 مجموعة أورنج الفرنسية للاتصالات تخطط للاستحواذ على كامل نظيرتها ببلجيكا - بوابة الشروق
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مجموعة أورنج الفرنسية للاتصالات تخطط للاستحواذ على كامل نظيرتها ببلجيكا

(د ب ا)
نشر في: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 11:10 ص | آخر تحديث: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 11:10 ص

أعلنت مجموعة "أورنج" الفرنسية للاتصالات عزمها تقديم عرض استحواذ عام مشروط للاستحواذ على جميع أسهم شركة أورنج بلجيكا التي لا تمتلكها بعد.

 

وردا على ذلك، أعلنت أورنج بلجيكا أن مجلس إدارتها سيجتمع في أقرب وقت ممكن لفحص العرض، وفقا للأحكام القانونية.

 

وستقدم أورنج عرضا نقديا، بدون أي حد أدنى للقبول، عند 22 يورو للسهم.

 

ويمثل سعر العرض زيادة قدرها 35.6% مقارنة بسعر إغلاق أورنج بلجيكا في الثاني من ديسمبر وزيادة قدرها 49.3% بالمقارنة بمتوسط سعر التداول في الأشهر الستة الماضية.

 

وفي حالة استيفاء الشروط، ستبحث أورنج في إمكانية إلغاء إدراج أسهم أورنج بلجيكا التي يتم تداولها في سوق يورونكست بروكسل.

 

وتهدف الشركة الفرنسية بالصفقة إلى تعزيز مكانتها من أجل السماح لأورنج بلجيكا بالتوسع في استراتيجيتها بكفاءة أكبر والاستجابة بشكل أكثر فعالية للتحولات الكبرى في السوق البلجيكية من خلال قدر أكبر من المرونة المالية.

 


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