معهد الفلك: غرة شهر جمادي الأول 16 ديسمبر الحالي فلكيا

كشفت الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن غرة شهر جمادي الأولى للعام الهجري الحالي 1442 ستوافق يوم الأربعاء الموافق 16 ديسمبر الحالي.

وقال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن هلال شهر جمادي الأولى سيولد مباشرة في تمام الساعة السادسة و17 دقيقة مساء بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة يوم الاثنين 29 ربيع الآخر الحالي الموافق 14 ديسمبر الحالي (يوم الرؤية).

وأضاف أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية ماعدا داكار في السنغال ونواكشوط بموريتانيا، مراكش وفاس بالمغرب، ولاجوس بنيجيريا.

وأوضح أن القمر سيغرب قبل غروب الشمس في يوم الرؤية في كل من القاهرة ومكة المكرمة بـ ٩ دقائق، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح ما بين ٨ - ١٠ دقائق، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيغرب القمر قبل غروب الشمس بمدد تتراوح ما بين ٢- ١٨ دقيقة، وبذلك يكون يوم الثلاثاء الموافق ١٥ ديسمبر الحالي هو المتمم لشهر ربيع الآخر الحالي.