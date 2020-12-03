الإسماعيلي يسعى للتخلص من محترفه الغيني لضم مدافع تونسي

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يسعى نادي الإسماعيلي للتخلص من محترفه الغيني بيكيتي سيلفا، وذلك لعدم قناعة الجهاز الفني بقدراته، وتوفير مكان بالقائمة لضم قلب الدفاع التونسي مروان الصحراوي لاعب نادي البنزرتي.

ويأتي ذلك لرغبة النادي في قيد المدافع التونسي الذي يحاول التعاقد معه خلال الأيام القليلة المقبلة، لسد العجز لديه في مركز قلب الدفاع الذي يمثل صداع لهيرون ريكاردو.

ويضم الإسماعيلي في الوقت الحالي خمسة لاعبين أجانب، هم بينسون شيلونجو وبيكيتي وتم قيدهما في القائمة الأولى، وأري بابل ورضوان شريفي وفخر الدين بن يوسف وسيتم قيدهم في القائمة الثانية بجانب أحمد مصطفى.

وكان الإسماعيلي قد أعلن في وقت سابق ضم كل من رضوان شريفي وفخر الدين بن يوسف وأري بابل وأحمد مصطفى.

و أرسل النادي الإسماعيلي قائمته التي ضمت 21 لاعبا قبل غلق فترة القيد الأولى للموسم الجديد من الدوري المصري 2020-2021، يوم الإثنين الماضي.