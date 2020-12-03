قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن يوم القرعة الهيكلية لاختياره بابا الإسكندرية كان يومًا صعبًا، معقبًا: «كنت في الدير والمرشحين لا يكونوا حاضرين وكانت صلواتي حتى لا أنالها».

وأضاف، في لقاء خاص ببرنامج «نظرة»، الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس: «تحدثت مع أمي وقالت لي بلاش فهي مسئولية كبيرة كما أن تواجدي في القاهرة كان قليلا وكنت أشعر بالراحة في خدمتي».

وتابع: «فوجئت أن اسمي دخل الترشيح وعندما تحدثت مع أمي قال لي يابني بلاش وعندما عرفنا اسم بيشوي الطفل الذي سحب القرعة كانت البشارة أنه سيتم اختياري».