القبض على طالب مسلم متهم بمحاولة إقناع فتاة هندوسية باعتناق الإسلام في الهند

قال مسؤولون اليوم الخميس، إن الشرطة في ولاية أوتار براديش ألقت القبض على شخص مسلم لمحاولته إقناع فتاة هندوسية باعتناق الإسلام.

وسيكون الطالب الجامعي (20 عاما) أول شخص يتم محاكمته وفقا لقانون مكافحة التحول الذي يهدف لمواجهة ما يطلق عليه" جهاد الحب"، وهو مصطلح تستخدمه الجماعات الهندوسية لاتهام الرجال المسلمين بالعمل على جعل النساء الهندوسيات يعتنقن الإسلام من خلال الزواج.

وأثار القانون جدلا، حيث وصفه المنتقدون بإنه مناهض للإسلام وغير قانوني. وجرى القبض على الطالب في منطقة باريلي أمس الأربعاء، واحتجازه لمدة 14 يوما انتظارا لانتهاء التحقيقات.

وقال كبير رجال الشرطة سانسار سينج: "لقد قمنا بإلقاء القبض على الطالب على أساس شكوى تقدمت بها أسرة الفتاة. الاتهام هو أن الطالب خطف الفتاة في وقت سابق وكان يجبرها على تغيير ديانتها".

وقال الطالب لوسائل الإعلام المحلية إنه برئ، وأنه ليس لديه صلة بالفتاة. وتصل عقوبة القانون الجديد إلى السجن لفترة تصل إلى عشرة أعوام ودفع غرامة.