الأرصاد: شبورة مائية وطقس مائل للدفء نهارا بارد ليلا على معظم الأنحاء غدا الجمعة

أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، بارد على معظم الأنحاء ليلا، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء، مؤكدة أن حركة الرياح معتدلة على كافة الأنحاء.

وذكرت الهيئة عبر موقعها الرسمي، أن فرص سقوط أمطار منعدمة على كافة الأنحاء، باستثناء بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية التي متوقع أن تشهد سقوط أمطار خفيفة، موضحة أن هناك شبورة مائية في الساعات الأولى من الصباح على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة فتسجل العظمى بالقاهرة والوجه البحري 22 درجة والصغرى 13 درجة، والسواحل الشمالية الغربية 22 للعظمى والصغرى 13 درجة، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 22 للعظمى والصغرى 13 درجة، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 24 للعظمى والصغرى 16 درجة، شمال الصعيد 23 للعظمى والصغرى 10 درجات، جنوب الصعيد 24 للعظمى والصغرى 12 درجة.