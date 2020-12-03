محافظ الإسكندرية: أغلقنا 18 مركزا للدروس الخصوصية خلال 24 ساعة

قال محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن الحملات مستمرة على مراكز الدروس الخصوصية، مؤكدًا أن المحافظة ترفض تواجدها إطلاقًا.

وأضاف الشريف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الأربعاء، أن المحافظة أغلقت 18 مركزًا للدروس الخصوصية أمس فقط، خلال 24 ساعة، مشيرًا إلى التزاحم الشديد بين الطلاب.

وتابع: «أغلقنا هذه المراكز وشمعناهم وعملنالهم محاضر شرطة وأحلناهم للنيابة العامة»، منوهًا بغياب الإجراءات الاحترازية في جميعها، رغم التنبيهات والتشديد على أولياء الأمور.