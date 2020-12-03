 لأول مرة.. ناجتس دجاج مصنوع داخل المختبرات في المطاعم السنغافورية - بوابة الشروق
الخميس 3 ديسمبر 2020 10:40 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة فورية على عدم ارتداء الكمامات بوسائل النقل العام؟

النتـائـج تصويت

لأول مرة.. ناجتس دجاج مصنوع داخل المختبرات في المطاعم السنغافورية

أدهم السيد
نشر في: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 10:33 ص | آخر تحديث: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 10:33 ص

دخلت دولة سنغافورة تجربة جديدة من نوعها في العالم، بالسماح بتداول أجنحة من الدجاج غير المذبوح والمصنعة بالكامل في المختبر، وذلك في كثير من المطاعم السنغافورية.

ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن جوش تتريج مسؤول شركة "جاست إيت" الأمريكية، أن هيئة الغذاء السنغافورية وافقت على اعتماد الطعام الجديد، مضيفا أن له نفس الفوائد الغذائية للدجاج العادي الذي يتم ذبحه في المزارع.

وجلبت "جاست إيت" خلايا دجاج مستخلصة من الطيور دون ذبحها، ومن ثم وضعها في أوعية مختبرية مع عناصر نباتية مغذية للخلايا لحين تكوين اللحم الأبيض المميز للدجاج، الذي يتم إعداده على هيئة الناجتس فيما بعد.

ووصل إنتاج الشركة حتى الآن إلى 1200 لتر من السوائل الحيوية التي تشكل الخلايا.

ورغم استخدام بعض الدماء لتنشئة الخلايا داخلها، إلا أن الشركة أكدت أنها ستستبدله ببديل نباتي.

ويضيف جوش، أن الدجاج المختبري سيكون أغلى بعض الشيء من العادي، بينما تابع أنه سيصبح أرخص حال إنتاج كميات أكبر منه.

وتعد فكرة الدجاج المختبري حلا بالنسبة لكثير من نشطاء حقوق الحيوان؛ لإيقاف عمليات ذبح الحيوان، إذ يتم ذبح 130 مليون دجاجة سنويا، كما يعد حلا لمشاكل الجراثيم والمضادات الحيوية والهرمونات التي تشوب الدجاج العادي حين تناوله.

وكان لشركة "جاست إيت" تجارب سابقة مع الأطعمة المختبرية مثل البيض النباتي المختبري والمايونيز النباتي. أما عن اللحوم المختبرية، فمن أشهر الشركات التي تسعى لعمل ذلك، شركة "سوبر منفيس"، وشركة "مزارع أليف".

وذكرت دراسة للمستشارية العالمية في كارنى، أنها ترجح أن تكون نسبة استهلاك اللحوم النباتية فى العالم 60% عام 2040.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك