دخلت دولة سنغافورة تجربة جديدة من نوعها في العالم، بالسماح بتداول أجنحة من الدجاج غير المذبوح والمصنعة بالكامل في المختبر، وذلك في كثير من المطاعم السنغافورية.

ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن جوش تتريج مسؤول شركة "جاست إيت" الأمريكية، أن هيئة الغذاء السنغافورية وافقت على اعتماد الطعام الجديد، مضيفا أن له نفس الفوائد الغذائية للدجاج العادي الذي يتم ذبحه في المزارع.

وجلبت "جاست إيت" خلايا دجاج مستخلصة من الطيور دون ذبحها، ومن ثم وضعها في أوعية مختبرية مع عناصر نباتية مغذية للخلايا لحين تكوين اللحم الأبيض المميز للدجاج، الذي يتم إعداده على هيئة الناجتس فيما بعد.

ووصل إنتاج الشركة حتى الآن إلى 1200 لتر من السوائل الحيوية التي تشكل الخلايا.

ورغم استخدام بعض الدماء لتنشئة الخلايا داخلها، إلا أن الشركة أكدت أنها ستستبدله ببديل نباتي.

ويضيف جوش، أن الدجاج المختبري سيكون أغلى بعض الشيء من العادي، بينما تابع أنه سيصبح أرخص حال إنتاج كميات أكبر منه.

وتعد فكرة الدجاج المختبري حلا بالنسبة لكثير من نشطاء حقوق الحيوان؛ لإيقاف عمليات ذبح الحيوان، إذ يتم ذبح 130 مليون دجاجة سنويا، كما يعد حلا لمشاكل الجراثيم والمضادات الحيوية والهرمونات التي تشوب الدجاج العادي حين تناوله.

وكان لشركة "جاست إيت" تجارب سابقة مع الأطعمة المختبرية مثل البيض النباتي المختبري والمايونيز النباتي. أما عن اللحوم المختبرية، فمن أشهر الشركات التي تسعى لعمل ذلك، شركة "سوبر منفيس"، وشركة "مزارع أليف".

وذكرت دراسة للمستشارية العالمية في كارنى، أنها ترجح أن تكون نسبة استهلاك اللحوم النباتية فى العالم 60% عام 2040.