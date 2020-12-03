فرنسا تعتزم تنظيم مؤتمر اقتصادي لدعم السودان

أعلنت فرنسا عزمها تنظيم مؤتمر اقتصادي عالمي في النصف الثاني من العام المقبل في باريس، لدعم السودان، على أن تتم دعوة كافة الأطراف للمشاركة فيه، بما في ذلك القطاع الخاص.

ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن اريك شفالييه مدير مركز الأزمات والدعم بوزارة الخارجية الفرنسية، الذي يرافق مفوض إدارة الأزمات والشئون الإنسانية بالاتحاد الأوروبي جانيز لينارسيتش، في زيارته إلى السودان، قوله إن زيارته للسودان هدفها تثبيت ثلاث رسائل أساسية وهي: أن أوربا كلها متحدة في دعمها للسودان لتخطي المرحلة الانتقالية تحت قيادة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، وأن فرنسا ملتزمة بدعمها ووقوفها مع السودان والوفاء بالتزاماتها التي سبق أن أعلنتها، وأخيرا تقييم الوضع في السودان على الأرض بالنظر إلى تدفقات اللاجئين الاثيوبيين للسودان مؤخرا.

وأضاف أن أوربا تُقدر للسودان استقبال اللاجئين الفارين من الصراع في إثيوبيا، لافتا إلى أنه بعد التقييم الذي أجراه، ستوفر فرنسا مليون يورو، مباشرة لدعم السودان في برامج معالجة تدفق اللاجئين.