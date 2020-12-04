المفوضية الأوروبية تبحث توزيع مساعدات كورونا دون التوصل لاتفاق مع المجر وبولندا

أكدت مصادر بالاتحاد الأوروبي اليوم الخميس أن المفوضية الأوروبية تدرس سبلا بديلة لتوزيع أموال التعافي من تداعيات فيروس كورونا، دون الانتظار لتسوية نزاع منفصل مع المجر وبولندا بشأن الموازنة.

ووفقا لصحيفة فرانكفورتر الجماينة تسايتونج الألمانية، يتردد أن الاتحاد الأوروبي يفضل نموذجا موجها نحو خطة عمل قصيرة المدى، تعرف باسم "شور".

وبموجب هذه النهج، سيتم ضمان أموال التعافي من تداعيات كورونا مقابل ضمانات طوعية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وليس من موازنة التكتل.

وقالت الصحيفة إنه قد يتم الإفراج عن الأموال بالسرعة المقررة سلفا، ونقلت عن مصادر قولها إن المفوضية لم تتخذ قرارا بعد بشأن نموذج معين.

وتعرقل بولندا والمجر حاليا التوصل لاتفاق بشأن موازنة الاتحاد الأوروبي وصندوق التعافي من كورونا، بسبب خلاف منفصل مع الاتحاد الأوروبي بشأن سيادة القانون في البلدين.

وربما يضطر الاتحاد الأوروبي إلى اعتماد موازنة طارئة إذا لم يكن بالإمكان حل النزاع خلال قمة أوروبية مقررة الأسبوع المقبل، والإفراج عن مساعدات مواجهة الجائحة.

غير أنه إذا بدأت الدول الـ 25 الأخرى نقاشا بشأن حلول بديلة، بدون بولندا والمجر، فقد يزيد هذا الضغوط من أجل حل الخلاف.