مسئولة كندية: الموافقة على لقاح كورونا قد تتم خلال 10 أيام

قالت كبير المستشارين الطبيين لنائب وزير الصحة الكندي، سوبريا شارما، اليوم الخميس، إن هيئة الصحة الكندية قد تكون في وضع يسمح لها بالموافقة على لقاح كوفيد-19 الخاص بشركة فايزر في غضون 10 أيام.

وأوضحت الدكتورة سوبريا شارما في تصريحات لهيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي نيوز": "من الصعب تحديد اليوم بالضبط، لأننا ما زلنا نتلقى، كما قلنا، المعلومات المقدمة من الشركة".

وأوضحت شارما أنه لتسريع عملية المراجعة، كانت وزارة الصحة الكندية تتلقى معلومات من شركات الأدوية بمجرد تحضيرها - بدلا من انتظار مجموعة كاملة من البيانات.

وقالت: "نتوقع بعض المعلومات اليوم وبعض المعلومات غدا أيضا، وبعد ذلك بالطبع سنعمل خلال عطلة نهاية الأسبوع - كما نفعل دائما - لإلقاء نظرة عليها".

"أعتقد أننا نقول حوالي منتصف ديسمبر للموافقة على اللقاح على أبعد تقدير، لكن هذا يعتمد حقا على البيانات".

وقالت إنه من المهم بالنسبة للكنديين أن يعرفوا أن هناك حاجة لإنهاء تلك المراجعة والتأكد من اكتمالها، وأن اللقاح لا يفي بمعايير السلامة والفعالية والجودة قبل منحه أي نوع من التفويض.

وفي الأسبوع الماضي، قالت وزيرة الخدمات العامة والمشتريات أنيتا أناند إنها "ستتأكد شخصيا من أن لدينا لقاحات في كندا بمجرد أن تقدم وزارة الصحة الكندية موافقتها التنظيمية".

وقالت أناند: "بمجرد حصولنا على موافقات وزارة الصحة الكندية ، ستبدأ عمليات التسليم في أقرب وقت ممكن".