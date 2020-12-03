وزير القوى العاملة يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة أسوان لنشر ثقافة العمل الحر

أجرى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، اليوم الخميس، زيارة إلى محافظة أسوان، في إطار مبادرات "حياة كريمة" و"صيادي مصر" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل للشباب، ولائقة لمتحدي الإعاقة، وللفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، والمرأة المعيلة، فضلا عن رعاية العمالة غير المنتظمة صحيا واجتماعيا، وصغار الصيادين.

ووقع سعفان، ورئيس جامعة أسوان أحمد علاب، بروتوكولي تعاون مشترك بين الوزارة والجامعة، في مجالي تنمية المجتمع والتدريب ونشر ثقافة العمل الحر والسلامة والصحة المهنية بين الشباب، وذلك من أجل الحد من المخاطر التي تهدد سلامة الأفراد، والعمل على توفير مناخ حياة آمنة.

وقال سعفان إن الهدف من توقيع بروتوكولي التعاون مع جامعة أسوان، نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية على المستوى القومي للحد من المخاطر التي تهدد سلامة الأفراد، والعمل على توفير مناخ آمن، مؤكدا أن الجامعة تمثل منارة العلم ومصدر الإشعاع والتنوير لرفع الوعي لدى الطلاب والشباب في مجال السلامة والصحة المهنية وريادة الأعمال والعمل الحر.

وشارك سعفان، بزرع شجرة داخل حرم الجامعة ضمن مبادرة "حنجملها" على مساحة 9 أفدنة، بمشاركه 500 طالب سوف يستكملون زراعة الأشجار المثمرة علي نفس المساحة، وذلك إطار المبادرة والتي انطلقت على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه قال الدكتور غلاب، رئيس جامعة أسوان، إن الجامعة ستتيح تقديم الخدمات والتعبئة وتجميع المستهدفين، وتكوين فريق عمل ميداني من طلاب الجامعة لتقديم التوعية للطلبة والخريجين بخدمات الوزارة وتسهيل الحصول على الخدمات المقدمة، فضلا عن تشجيعهم لرفع مهاراتهم المهنية والالتحاق ببرامج التدريب المهني وفرص العمل، وتضمين موضوعات السلامة والصحة المهنية في أبحاث ومشروعات التخرج الخاصة بالطلاب في كليات الجامعة المختلفة.