البرتغال ترجح تجاوز ذروة الموجة الثانية من كورونا

قال رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا، اليوم الخميس، إن الموجة الثانية لفيروس كورونا بالبلاد ربما تجاوزت الذروة، حيث تتراجع معدلات الإصابة الجديدة وأعداد المرضى بالمستشفيات، في البلاد بعد فرض قيود على التنقل.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن تصريحات أدلى بها كوستا في مؤتمر صحفي بالعاصمة لشبونة، وتم بثها على قناة "آر تي بي 3" التليفزيونية: "تعزيز هذه العملية أمر أساسي، ولا نستطيع في هذه اللحظة تخفيف الوضع".



وأضاف: "نحن على الطريق السليم، ومن الضروري مواصلة هذا المسار".



ويصوت البرلمان غدا الجمعة على تمديد حالة الطوارئ في أنحاء البلاد بعدما التقى الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوسا زعماء الأحزاب السياسية.



كانت البرتغال أعلنت، أمس الأربعاء، عزمها إنفاق 200 مليون يورو على برنامج التطعيم ضد مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا.