ميناء دمياط يستقبل 4 سفن بضائع عامة خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط، 4 سفن بضائع عامة، خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما غادرت سفينتان، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 13 سفينة.

وذكرت هيئة الميناء -في بيان اليوم الخميس- أنه غادر الميناء قطار بحمولة إجمالية 1311 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، بينما غادرت 475 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 24 ألفا و969 طنا من البضائع العامة، فيما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 127 ألفا و724 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 14 ألفا و945 طنا.

وأشار البيان إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 25 ألفا و953 طنا، من بينها 11 ألفا و878 طن رمل، و8 آلاف و930 طن يوريا، و5 ألاف و145 طن ملح، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 10 آلاف و451 طنا، شملت 6441 طن قمح، و300 طن ذرة، و2273 طن صودا، و655 طنا من الخشب زان، و782 طن أبلاكاش.‎