فودة يبحث مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية مشروع إنتاج حيواني وداجني بجنوب سيناء

بحث محافظ جنوب سيناء خالد فودة، اليوم الأربعاء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، مع وفد من قيادات جهاز مشروع الخدمة الوطنية، إقامة مشروع مزرعة متكاملة للإنتاج الحيواني والداجني لخدمة مواطني المحافظة، بحضور مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد لمحافظة جنوب سيناء.

يأتي ذلك اللقاء في إطار تواصل مسيرة البناء وتنمية المشروعات الحيوانية والداجنة التي انطلقت منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق الأمن الغذائي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي لأول مرة من الإنتاج الحيواني والدواجن بالمحافظة.

واستعرض المحافظ ،خلال اللقاء، إقامة المشروع حيث قام الوفد بمعاينة 6 مواقع بمدينة طور سيناء وموقعاً بمدينة أبو رديس لاختيار الموقع المناسب لتنفيذ هذا المشروع.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة ستقدم كافة التسهيلات للوفد من توصيل مرافق وكذا القضاء على المعوقات أن وجدت لتحقيق هذا المشروع الكبير، مضيفًا أنه جارى الإعداد لتوقيع بروتوكول بين المحافظة وجهاز الخدمة الوطنية لتفعيل هذا الأمر عقب الاختيار من قبل اللجنة للمكان المناسب لتفعيل المشروع.