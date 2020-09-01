 الفيضانات تودى بحياة خمسة أشخاص في جنوب تايلاند - بوابة الشروق
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الفيضانات تودى بحياة خمسة أشخاص في جنوب تايلاند

د ب أ
نشر في: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 9:01 ص | آخر تحديث: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 9:01 ص

 قال مسؤولون اليوم الخميس إن ما لا يقل عن خمسة أشخاص لقوا حتفهم في الفيضانات التي ضربت إقليم ناخون سي ثامارات بجنوب تايلاند.

وقالت إدارة العلاقات العامة بالإقليم إن الأمطار والعواصف المستمرة أضرت بما لايقل عن 180 ألف شخص في الإقليم، كما أدت لغمر أكثر من 188 ألف هيكتار بالمياه.

وقال المتحدث الحكومي انوشا بوراباشاسري في بيان إن تسعة أقاليم بجنوب تايلاند تضررت من الأمطار والفيضانات في المنطقة منذ 25 تشرين ثان/نوفمبر الماضي. وقد بدأت الحكومة بالفعل جهود الإغاثة لمساعدة المتضررين.

وأضاف" رئيس الوزراء يشعر بالقلق إزاء المتضررين، وأصدر أوامره لجميع المعنيين بإرسال معدات وأدوات طبية عاجلة".

وقالت هيئة الارصاد في بيان أصدرته اليوم الخميس إنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة في 12 إقليما بجنوب البلاد.

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