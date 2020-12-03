قال الدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائي بأسوان، إن الحملة المكبرة التي قادتها أجهزة الرقابة الصحية بالمحافظة، بالتنسيق مع الطب الوقائي وقسم مراقبة الأغذية، أسفرت عن غلق 30 منشأة غذائية مخالفة.

كما تم تحرير 246 محضر جنحة صحية؛ لوجود مخالفات في النظافة والإشتراطات والشهادات الصحية.

وأضاف الدكتور أبو المجد، في بيان له اليوم الخميس، أن الحملة شملت المرور والتفتيش علي 235 منشأة غذائية على مستوى المحافظة، وتمكنت من ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية الغير صالحة للإستهلاك الآدمى بالإضافة إلى تحرير عدد من المحاضر المختلفة للمخالفين.

وأشار إلى إعدام 5 أطنان و313 كيلو جراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

ولفت إلى ضبط والتحفظ على 51 طنا و240 كيلو جراما من المواد الغذائية، بالإضافة إلى ضبط 2 طن و640 كيلو جراما من العصائر والخل بسبب تغير خواصها الغذائية، إلى جانب ضبط 6800 كيس سناكس ومقرمشات.

وتم تحرير محاضر للمخالفين، وجاري اتخاذ الإجراءات الإدارية المتبعة.